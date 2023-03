Un difensore della Fiorentina va in gol e l’Italia Under 17 ottiene una vittoria fondamentale. Martinelli trafitto da un gol indolore

Dopo il pareggio per 2-2 nella sfida contro l’Irlanda, l’Italia Under 17 di mister Bernardo Corradi supera Cipro a domicilio per 2-1 allo Stelios Kyriakides Stadium di Paphos per la sfida valevole per le qualificazioni agli Europei di categoria. In campo per tutti i 90′ i due giocatori della Fiorentina, il portiere Martinelli ed il difensore Sadotti. Al 28’ si sblocca il risultato grazie al difensore viola Edoardo Sadotti. Il centrale della Fiorentina trafigge il portiere Papakonstantinou per l’1-0 azzurro. Prima rete stagionale per il difensore nato a Siena. Pochi minuti dopo il portiere della Primavera gigliata Tommaso Martinelli deve far valere i riflessi sul tiro di Mikelides.

Nella ripresa il giocatore della Fiorentina interviene ancora mettendoci le manine su Pirintzis evitando il gol cipriota. Al 74’ ecco il raddoppio dell’Italia. Segna il capitano Mattia Mannini, centrocampista della Roma, che va in gol sull’assist di Ragnoli Galli, attaccante dell’Atalanta. Cipro quindi accorcia le distanze al minuto 80, segna Socratous che sfrutta un piazzato di Avramidis per superare Martinelli.

Gli Azzurrini riescono a resistere conquistando i 3 punti e salgono a quota 4 in classifica, raggiungendo l’Irlanda che ha vinto contro l’Ucraina che resta così a 3. Completano il quadro i ciprioti, ancora a 0. Lunedì prossimo alle ore 14 l’Italia affronterà infine l’Ucraina al Geroskipou Municipal Stadium di Paphos per l’ultima sfida del girone e dovrà assolutamente vincere.