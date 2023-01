Un difensore servirebbe, ma il ritorno di fiamma per un vecchio obiettivo della Fiorentina è fuori discussione

Pur dovendo ancora capire se la Fiorentina ha intenzione di cercarne uno a gennaio, è evidente che alla squadra di Italiano serva un difensore centrale considerando l’inutilizzo di Ranieri. Tra i giocatori che più spesso sono stati accostati ai viola nelle scorse sessioni di mercato c’è quello di Daniele Rugani, che torna puntualmente di moda non essendo esattamente un titolare alla Juventus.

Il suo procuratore Davide Torchia, tuttavia, ha smentito in partenza qualunque ipotesi di cessione a TuttoJuve: “La Juventus ha espresso il piacere di continuare ad averlo nella propria rosa e non ha intenzione di lasciarlo partire. Rugani è utile al progetto e la prestazione contro l’Udinese lo dimostra. Noi siamo contenti e non vogliamo andare via, Daniele è soddisfatto del ruolo che occupa”.