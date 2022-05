Un doppio ingaggio difficile da sostenere: ma Torreira è in vantaggio su Odriozola. E Italiano lancia un messaggio ben chiaro

Sono sicuramente tra i volti più determinanti del mercato estivo 2021: Lucas Torreira e Alvaro Odriozola, entrambi pagati 0 per il cartellino ma una discreta cifra per i rispettivi ingaggi. Su di loro tuttavia, Arsenal e Real Madrid hanno dato una bella mano, partecipando alle spese: ora però è arrivato il momento delle decisioni. La Fiorentina ha intenzione di ripartire da loro due? La Gazzetta dello Sport descrive uno scenario in cui sull’uruguaiano vige comunque un certo ottimismo, visto il prezzo ragionevole per il riscatto, fissato a 15 milioni, mentre per il terzino ci sarà (o c’è già stato) da discutere anche sul prezzo del cartellino e allora le cifre potrebbero schizzare verso l’alto.

Intanto Italiano il suo pensiero l’ha fatto capire bene: “Torreira ha qualità esagerate”. Chiaro quindi che il tecnico conti sulla presenza del classe ’96 anche nell’immediato futuro, vista la rilevanza nel suo sistema tattico e l’impatto che ha avuto sul gruppo. La palla ora passa ai dirigenti e alla proprietà viola.