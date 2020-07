Un doppio tabù da sfatare

Il Corriere dello Sport Stadio di oggi mette in evidenza i numeri di Franck Ribery, l’unico giocatore della Fiorentina, dalla ripresa del campionato, ad essere sempre sceso in campo e sempre dal primo minuto. Ha messo in un angolo l’anagrafica e pure le malelingue, quelle che lo intravedevano al capolinea soprattutto dopo l’intervento alla caviglia dello scorso dicembre. Si è invece rivelato il faro in campo dei viola ed un allenatore in campo suggerendo i movimenti da fare ai più giovani e mostrando la strada.

FR7 ha messo nel mirino il gol numero 150 della sua carriera, dato che è a 149 dopo la rete siglata alla Lazio, ma soprattutto vuole il gol per la prima volta al Franchi.

Inoltre la Fiorentina non vince da sei mesi esatti. Ecco perché nella gara di oggi si presenta l’occasione di poter sfatate il doppio tabù per il campione viola e per tutta la squadra che desidera tornare alla vittoria tra le mura amiche per tre punti che possono rivelarsi importanti per mettere il sigillo sulla salvezza.