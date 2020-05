Un ex giocatore della Fiorentina sta per diventare direttore sportivo in Serie A. E con lui verrà aperta subito una trattativa

C’è molto fermento nel mercato dei dirigenti in questo momento. Davide Vagnati ha appena lasciato il suo ruolo di direttore sportivo della Spal per accasarsi al Torino. Parallelamente il club di Ferrara è in procinto di nominare il suo sostituto. E questo potrebbe essere l’ex difensore della Fiorentina, Federico Balzaretti. Per la Roma ha recentemente seguito la situazione dei giocatori in prestito, ma sarebbe al suo primo incarico nel ruolo.

Con lui tra l’altro i viola potrebbero aprire subito una trattativa: si parla di quella per l’esterno di sinistra Mohamed Fares, un giocatore che potrebbe servire per dare più alternative alla formazione gigliata.