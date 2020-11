Un ex viola regala i 3 punti all’Empoli: azzurri in testa alla Serie B

Questo pomeriggio si sono giocate 4 partite della settima giornata di Serie B. L’Empoli di Dionisi si trovava davanti la neo promossa Reggina ed era alla ricerca di conferme dopo la brutta battuta d’arresto contro il Venezia. Dopo un primo tempo opaco, in cui le due squadre non hanno rischiato niente, nella ripresa gli azzurri cambiano completamente d’intensità e nel giro di mezz’ora segnano 3 reti e portano a casa i tre punti. Oltre a Mancuso e Olivieri, finisce sul gabellino dei marcatori anche l’ex Fiorentina Ryder Matos: è suo il secondo gol dei padroni di casa. Per il brasiliano arriva il primo gol dal suo approdo a Empoli, per gli azzurri arriva la vetta della classifica: con il contemporaneo pareggio del Chievo a Pordenone l’Empoli infatti, almeno fino alla prossima giornata, con 16 punti saranno la capolista del campionato cadetto.

