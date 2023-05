Un fiorentino pronto ad arbitrare la finale di Coppa Italia. L’errore commesso ai danni di Kouame poi corretto

La finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter sarà diretta…da un fiorentino. Si tratta dell’internazionale, Massimiliano Irrati, nativo di Firenze, ma della sezione arbitrale di Pistoia.

Professione avvocato, età 43 anni, Irrati in questa stagione è stato in campo con la squadra viola una sola volta, in occasione della trasferta di campionato contro l’Atalanta, da dove la squadra di Italiano è uscita sconfitta con il punteggio di 1-0. In quella circostanza aveva anche estratto il cartellino rosso all’indirizzo di Kouame: una decisione sbagliata che il Var aveva prontamente ribaltato.