Un giovane viola in prestito finisce sotto i ferri. Ritorno a Firenze per il recupero?

Questo pomeriggio, attraverso una stories su Instagram, il terzino della Fiorentina, in prestito alla Pro Vercelli, Davide Gentile ha mostrato la sua spalla operata disteso su un letto di ospedale.

Il giocatore viola classe ’03, secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, ha recentemente riportato la lussazione della spalla destra ed è stato operato. L’intervento arriva all’inizio della pausa invernale , dove il giocatore potrebbe tornare a Firenze per le cure mediche, affidandosi allo staff della Fiorentina.

Fino a oggi, per lui in Serie C solo due presenze contro Trento e Renate, una in Coppa Italia contro il Piacenza. E’ stato poi costretto a saltare le ultime quattro di campionato per infortunio.