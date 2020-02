Un gol di Boga al novantesimo piega la SPAL e permette al Sassuolo di allungare sulla Fiorentina Guarda la nuova classifica di Serie A

Il match dell’ora di pranzo vedeva in campo al Paolo Mazza di Ferrara SPAL e Sassuolo. La partita è finita 2-1 per i neroverdi, capaci di ribaltare l’iniziale vantaggio dei locali firmato Bonifazi. Poi il pareggio di Caputo su rigore e al 90′ la rete decisiva di Boga. Sassuolo che dunque allunga a +4 sulla Fiorentina, mentre la SPAL rimane in fondo alla classifica.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 54, Inter 51, Lazio 50, Atalanta 42, Roma 39, Verona 34, Bologna 33, Cagliari, Parma, Milan 32, Napoli 30, Sassuolo 29, Torino 27, Fiorentina 25, Udinese 24, Sampdoria 23, Lecce 19, Genoa, Brescia, SPAL 15.