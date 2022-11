Un incontro per raccontare il nuovo Franchi ed il futuro dell’area di Campo di Marte. Presente Nardella assieme ai progettisti: ecco quando

Venerdì 18 novembre un incontro con i cittadini per raccontare lo stadio e il futuro dell’area con gli interventi sulla mobilità e le soluzioni urbanistiche. La zona di Campo di Marte, particolarmente importante per la nostra città, sarà al centro dell’incontro pubblico in cui verrà raccontato il futuro dell’area a partire dal progetto di ristrutturazione dello Stadio Franchi, dagli interventi sulla mobilità e dalle soluzioni urbanistiche che la caratterizzeranno nei prossimi anni.