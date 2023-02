432 giorni dopo l’unica rete dello scorso campionato per Gaetano Castrovilli, proprio contro l’Hellas Verona, prossima avversaria della Fiorentina in Serie A. Da Verona a Verona, con la speranza di rivedere in campo e in buona condizione il numero 10 viola.

Castrovilli serve a questa squadra, per dare ancora più lucidità a fantasia negli ultimi 20 metri di campo agli attacchi viola. Italiano ha fatto capire che il ragazzo, in questo momento, si sente un leone in gabbia. Le occasioni per vederlo in campo ci saranno, magari anche domani sera contro i gialloblù.