Un modesto tra i modesti, ma il Var vede il tocco malandrino. Regolare il gol di Saponara

Un modesto interprete di una classe arbitrale altrettanto modesta. Possiamo tranquillamente definire così Luca Pairetto, direttore di gara in Fiorentina-Bologna. E a dimostrarlo pienamente ci sono alcune sue decisioni, come fischiare un fallo a centrocampo per i rossoblu, mentre Zirkzee viene lanciato a rete.

Sul rigore dato al Bologna è il Var Di Paolo a vedere il tocco di mano di Barak che, ahinoi, è punibile, e a richiamare l’arbitro al monitor per rivedere l’azione.

Regolare la rete realizzata da Saponara: anche se Skorupski è fuori dai pali, ci sono comunque lui, Lucumì e Posch al momento del tiro di Gonzalez a tenere in gioco l’attaccante esterno viola.