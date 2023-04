Un numero 10 a tutto campo. Castrovilli pronto a riprendersi la scena

Super come a San Siro. Oggi pomeriggio allo stadio Artemio Franchi contro lo Spezia, uno dei protagonisti più attesi è Castrovilli, pronto a riprendere il posto di Amrabat. A Milano contro l’Inter Gaetano era stato schierato al fianco di Mandragora per scelta tecnica. Oggi Vincenzo Italiano lo impiegherà in quel ruolo per necessità visto che il marocchino è stato fermato per una giornata dal giudice sportivo.

Ma l’allenatore non trema. Ha il suo numero 10 che non è soltanto fantasia, ma molto di più. È capace di fare il lavoro sporco, senza comunque perdere di vista la necessità di impostare. Al Meazza è andato pure al tiro in due occasioni, ma quasi sempre con l’attenzione al massimo in fase di copertura. Quantità e qualità in un solo giocatore che per il futuro mostra prospettive davvero interessanti. In trasferta contro l’Inter, schierarlo in quel ruolo è stata un’intuizione del tecnico viola e ancora di più è stata positiva la risposta del centrocampista. Giocatore intelligente, moderno, pronto al cambiamento. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.