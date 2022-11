Un osservatore speciale della Fiorentina al Mondiale a rappresentare la società

Cinque giocatori in campo tra Serbia, Polonia, Marocco e Argentina, ma non solo. La delegazione della Fiorentina al Mondiale non si ferma ai calciatori Jovic, Milenkovic, Zurkowski, Gonzalez e Amrabat, ma vi sarà un sesto rappresentante anche se, per così dire, più istituzionale.

Alla kermesse in Qatar ci andrà anche il direttore tecnico viola, Nicolas Burdisso, a rappresentare la società. Lo scopo è semplice: quello di vedere dal vivo calciatori che, all’occorrenza, possono fare al caso della Fiorentina. Qualcuno è stato individuato e messo sotto osservazione negli scorsi mesi, qualcun altro invece potrà venire fuori cammin facendo.