Un probabile bis

Italiano, oltre che con i problemi di gioco, di personalità, di determinazione e di atteggiamento che hanno prodotto due sconfitte in quattro giorni e una striscia di otto partite senza un successo tra campionato e Conference League, però con dentro prestazioni dal peso specifico diverso, deve fare i conti anche con gli infortunati. Che poi le due cose sono combinate e allora è evidente quanto conti sfoltire l’elenco degli assenti nel più breve tempo possibile. In Turchia non sono andati Gonzalez, Sottil e Zurkowski, oltre a Dodo e Milenkovic, poi mentre la squadra stava facendo riscaldamento sul terreno del “Fatih Terim”, si è fermato anche Quarta per un risentimento muscolare che ha consigliato lui e lo staff medico di non rischiare nulla.

Ricordando che domani Igor sarà assente certificato causa squalifica in scia all’espulsione di domenica scorsa al “Dall’Ara”, è chiaro che il recupero dell’argentino è in cima alla lista delle priorità per non costringere Italiano a presentare nuovamente – e ancora più che a Istanbul – una difesa che definire in emergenza sarebbe perfino eufemistico, con probabilissimo bis a quel punto di Amrabat al centro accanto stavolta a Ranieri. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.