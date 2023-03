Un (probabile) futuro senza Amrabat e la Fiorentina si sta muovendo. Approfittarsi della passione dei tifosi un esercizio di cattivo gusto, per lo stadio si trovi una soluzione intelligente e in fretta

Il futuro della Fiorentina sarà senza Amrabat? Vedremo, ma sicuramente la prossima estate sul marocchino arriveranno offerte importanti, roba da trenta-trentacinque milioni, sicuramente offerte da valutare in un momento come questo. Anche perché, si sussurra, al calciatore lo scorso inverno è stato assicurato che a breve giro di posta le parti si sarebbero rimesse a sedere, valutando ogni possibile scenario.

Chiaro che il calciatore sogni un palcoscenico più importante, visto anche l’ottimo momento tecnico e fisico. Nessun giocatore ormai è incedibile, tantomeno a Firenze, tantomeno in un ruolo dove, spesso e volentieri, le alternative si trovano. La Fiorentina in questo senso si sta muovendo da tempo, sapendo che potrebbero arrivare giorni ‘caldi’. Meglio non farsi trovare impreparati, come diceva qualcuno a suo tempo. Insomma, occhi aperti perché tra qualche mese Amrabat potrebbe non essere più viola.

Ma conta tanto di più in questo momento il presente, la partita di Milano contro l’Inter, e poi contano, eccome, le due coppe. Un’occasione unica per arrivare in fondo e, chissà, magari per riportare un trofeo a Firenze che manca da troppi anni.

Intanto, sullo sfondo c’è lo stadio. I nuovi problemi che ci sono, una telenovela davvero senza fine. Se arriveranno i fondi davvero la Fiorentina dovrà giocare per due anni lontana dal Franchi? Inaccettabile, guardando come sono andate le cose. In primis per i tifosi, ma anche per Commisso. Che non soltanto non ha potuto investire soldi suoi per fare un impianto innovativo, ma al tempo stesso rischia di non avere più nemmeno lo stadio dove giocare. E per due stagioni che nel calcio sono una eternità. Chi sapeva perché non ha evitato tutto questo? Perché non ha parlato chiaro? Nell’ennesimo gioco delle tre carte a rimetterci sono sempre i soliti: i tifosi. Approfittarsi della passione è davvero di cattivo gusto. Venga trovata una soluzione, intelligente, e al più presto.