Un recupero importante, due assenze e un Ribery che non può essere ‘gestito’ neanche per un momento

Un recupero importante, due assenze e un Ribery che andrebbe gestito, ma che non può certo stare a riposo perché troppo decisivo per le sorti di questa squadra. Mercoledì la Fiorentina sarà di nuovo in campo contro il Sassuolo e si presenta a questo appuntamento in queste condizioni.

Il recupero in questione è quello di Chiesa, che ha scontato il suo turno di squalifica. Iachini lo ributterà subito nella mischia e probabilmente sarà in campo con Ribery e Cutrone assieme. L’alternativa è quella di mettere Chiesa e Ribery in attacco con l’ex Milan riportato in panchina, ma non crediamo che ci siano molte possibilità che questo si verifichi. Le due assenze sicure invece sono quella di Caceres in difesa e Vlahovic in attacco, entrambi squalificati. L’uruguaiano ha ancora un turno di stop da rispettare, mentre il serbo salterà le prossime due partite.