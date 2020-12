Un rendimento in crescita e la corte spietata dell’Inter: le possibilità di vedere De Paul in maglia viola diminuiscono sempre di più

In passato è stato a tutti gli effetti il grande obiettivo della Fiorentina, e ogni volta che ci si avvicina a una nuova sessione di mercato il suo nome torna di moda. Rodrigo De Paul però rischia di allontanarsi dalla squadra viola ogni giorno che passa, visto che il suo rendimento è in continuo miglioramento e le big se ne sono accorte.

Su tutte l’Inter, che come scrive calciomercato.com vedrebbe in De Paul la pedina perfetta per risolvere alcuni problemi e diventare più competitiva in vista della corsa Scudetto. Il 3-5-2 di Conte sarebbe un modulo perfetto per l’argentino, le cui doti balistiche permetterebbero un salto di qualità nel centrocampo nerazzurro.

Il grande problema, però, ad oggi è lo stesso che in passato ha avuto la Fiorentina: il prezzo. L’Udinese non si schioda dalla richiesta di 40 milioni, cifra proibitiva anche per le casse dell’Inter. Il club milanese ha comunque intenzione di giocarsi le sue carte, e nel mercato di gennaio proverà ad escogitare una formula particolare che accontenti l’Udinese magari dilazionando la spesa.

L’Inter alla finestra dunque, senza dimenticare l’interesse che qualche mese fa era emerso anche da parte della Juventus. La Fiorentina è sempre lì, non perde di vista il giocatore e non vuole tirarsi fuori dai giochi prima del tempo. Certo è che di fronte a una concorrenza così forte, il rischio di aver perso un’opportunità diventa sempre più concreto.