Un rinforzo in difesa che passa dall’Europa. Non è una pista prioritaria, ma si valutano alcuni profili

Dopo l’importantissimo rinnovo del contratto di Nikola Milenkovic fino al 2027, la Fiorentina vorrebbe perfezionare il centro della propria difesa. Tuttavia, se Barak è un acquisto che non dipende dall’impegno europeo, questo ulteriore rinforzo non è così scontato. Domani, in questo senso, si decide anche la chiusura del mercato viola.

Passare l’impegno contro il Twente è una svolta, perché la rosa richiederebbe ancora almeno un tassello per reggere tre competizioni. Intanto, la Fiorentina studia i candidati. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, oltre all’intramontabile Andrea Cistana, nella lista viola c’è Wout Faes, centrale belga molto promettente. Per ora più un ostacolo che un obiettivo, dato che i 13 milioni di € chiesti dal Reims sono decisamente troppi. Come alternativa, è valutato anche Dimitrios Nikolaou, in forza allo Spezia.