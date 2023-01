Un semi esordiente ad arbitrare Fiorentina-Monza, i profili importanti sono fuori dal campo

Da poco rese note le designazioni arbitrali per la 16esima giornata di Serie A, compresa la gara del Franchi tra Fiorentina e Monza in programma per il 4 gennaio alle 18.30. Ad arbitrare ci sarà Ermanno Feliciani, direttore di gara con solo una presenza in Serie A (quest’anno in Empoli-Sassuolo). Cinque i trascorsi in Serie B. La prima presenza dunque da primo arbitro sia in una partita della Fiorentina che in una del Monza. Ad assisterlo Passeri e Costanzo. Pairetto quarto uomo. Massa e Ghersini al Var e Avar.

