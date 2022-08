Un ultimo grande investimento in entrata per la Fiorentina. Lo spartiacque potrebbe essere la Conference League

Senza la necessità di prendere un difensore, c’è la possibilità per la Fiorentina di fare un ultimo bel colpo in entrata. Probabilmente in questo senso c’è attesa di capire come andrà il playoff di Conference League (che può essere lo spartiacque per l’ultimo grande investimento).

Intanto il club viola, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, continua a monitorare per il suo centrocampo le piste Lo Celso e Bajrami. Per l’argentino il Tottenham chiede 20 milioni di euro e questa richiesta rende la pista difficile da percorrere.

Per l’albanese dell’Empoli i viola sono al lavoro per trovare la giusta pedina da inserire, eventualmente, nello scambio. Benassi o Nastasic restano in vantaggio rispetto a Zurkowski, al momento bloccato da Italiano. Il club di Corsi, riporta il giornale sportivo, ha chiesto invece Maleh.