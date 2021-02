Un vantaggio “a metà” in vista della partita contro l’Inter. Ma la Fiorentina dovrà contare prima di tutto su se stessa

Quando bisogna affrontare una squadra come l’Inter, anche il più piccolo vantaggio è ben accetto. E la Fiorentina, a pochi giorni dal terzo confronto della stagione con i nerazzurri, può contare su un un aiuto… a metà.

Spieghiamoci meglio: l’Inter sarà impegnata domani sera nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Juve. Il torneo nazionale rappresenta un’opportunità importante per Conte, dal momento che mette in palio un trofeo e la sua bacheca è ancora vuota. A testimonianza di ciò, il tecnico si prepara a schierare la formazione titolare domani sera, il che indubbiamente renderò i giocatori meno freschi di quelli viola nello scontro diretto del Franchi.

Tuttavia abbiamo parlato di vantaggio “a metà” perché non saranno della partita con la Juve Lukaku e Hakimi. I due giocatori, squalificati, avranno dunque occasione di riposarsi ed arrivare alla sfida contro la Fiorentina con il massimo delle energie. Non esattamente due qualunque, come si è visto anche in Coppa Italia quando il loro ingresso in campo ha cambiato, purtroppo, la partita.

Dettagli comunque, perché la Fiorentina dovrà in ogni caso fare la sua gara e dimostrare che può giocarsela anche con una grande squadra come l’Inter. Senza contare che ai viola mancheranno Castrovilli e Milenkovic, che hanno rimediato il rosso contro il Torino. Se sul piano tecnico non sarà dunque messa benissimo, la squadra di Prandelli potrà avere invece un piccolo vantaggio sul piano della condizione fisica. Provare a sfruttarlo, sarà quantomeno doveroso.