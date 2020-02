Un “viola mancato” ribalta l’Inter e la Lazio va seconda in classifica. Guarda la nuova classifica di Serie A

Nel posticipo della 24° giornata la Lazio vince per 2-1 in rimonta contro l’Inter. I nerazzurri vanno in vantaggio a fine secondo tempo con il gol di Young, ma i padroni di casa ribaltano la gara nella ripresa con un rigore siglato da Immobile e il gol vittoria di una vecchia conoscenza della Fiorentina, ovvero quel Milinkovic-Savic che si presentò in sede viola per poi andare a firmare con i biancocelesti. La Lazio va così seconda in solitaria a 56, a un punto soltanto dalla Juventus capolista, mentre l’Inter resta terza a quota 57.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 57, Lazio 56, Inter 54, Atalanta 45, Roma 39, Verona, Parma 35, Bologna, Napoli 33, Cagliari, Milan 32, Sassuolo 29, Fiorentina 28, Torino 27, Udinese 26, Lecce 25, Sampdoria 23, Genoa 22, Brescia 16, SPAL 15.