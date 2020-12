Una cifra che accontenterebbe la Lazio ma per Caicedo resta il problema dell’ingaggio. E intanto spuntano le prime concorrenti

Manca ancora qualche settimana al mercato invernale, ma i nomi accostati alla Fiorentina cominciano già ad emergere. Su tutti quello di Felipe Caicedo, nell’ottica della necessità per la squadra viola di avere un nuovo attaccante possibilmente capace di segnare con continuità.

E la notizia dell’interesse di Pradè per l’attaccante della Lazio è arrivata fino in Ecuador, patria del giocatore. Il portale ecuagol.com scrive infatti che la Fiorentina è pronta ad offrire a Caicedo un contratto fino al 2023, mentre nelle casse di Lotito andrebbero 5 milioni di euro. Il problema resterebbe comunque l’ingaggio, dato che al momento l’attaccante guadagna circa 2 milioni all’anno.

Vedremo se a gennaio la Fiorentina riuscirà ad ingaggiare Caicedo oppure virerà su altri nomi per risolvere i problemi in attacco. Una cosa è certa: Pradè dovrà lavorare velocemente e in modo convincente per battere la concorrenza di altri club interessati al giocatore, come ad esempio l’Everton.