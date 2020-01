Diciannove gol subiti nelle ultime dieci partite rendono l’idea dello stato attuale non solo della Fiorentina in generale, ma, nello specifico, anche di una difesa che fa acqua da tutte le parti.

L’errore grossolano di capitan Pezzella, che ha commesso un fallo tanto inutile quanto ingenuo a Bologna, regalando la punizione che è valsa il pareggio ai padroni di casa, è lo specchio della situazione della retroguardia viola. Lo stesso numero venti, è ormai troppo tempo che non è lui e, complice anche l’infortunio allo zigomo, sta giocando ampiamente sotto rendimento.

Così come Milenkovic, che era partito alla grande segnando anche dei gol ed era chiamato alla stagione della consacrazione, ma che non sta garantendo quella sicurezza che da lui ci si aspetterebbe.

Caceres invece, come il serbo, era partito a mille e qualche mese fa non era una follia pensare che fosse il miglior difensore del campionato per lo stato di forma eccezionale che stava vivendo. Le ultime sue prestazioni però, non sono state all’altezza e la Fiorentina sta continuando a subire reti.

In conclusione, durante questo mercato, nonostante le urgenze a centrocampo e in attacco, il reparto difensivo dovrà essere certamente rinforzato, cedendo le riserve che non giocano e acquistando dei calciatori di un certo spessore che possano alzare il livello rispetto a questo discontinuo terzetto titolare.