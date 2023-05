Una finale e un nuovo posto in Europa per due: la doppia grande occasione di Fiorentina e West Ham

Non ci sarà solo la Conference League in palio il prossimo 7 giugno a Praga, alla Fortuna Arena. Ci sarà proprio l’Europa e in particolare l’Europa League: sia Fiorentina che West Ham infatti si sono rese protagoniste di stagioni interlocutorie nei rispettivi campionati (i londinesi anzi, devono ancora conquistare matematicamente la salvezza) ma di un ottimo cammino nelle coppe.

La società viola è in lotta per l’ottavo posto, oggi occupato dal Monza e distante 3 punti, con lo scontro diretto di Torino che si preannuncia molto ostico, visti i tanti impegni. Ci sarà da capire poi se effettivamente quel piazzamento varrà davvero, con una Juve magari declassata per le varie vicende extra campo. Una doppia sfida all’orizzonte quindi: riportare a Firenze un trofeo continentale e dare seguito alla partecipazione europea.