Una finale persa che lascia la ferita aperta. Ma la Fiorentina rimane la Primavera più vincente dell’ultimo decennio

La Fiorentina va a un passo dalla sua quinta Coppa Italia Primavera consecutiva, ma deve arrendersi alla Roma, che la spunta con un 1-2 pieno zeppo di polemiche. Con una vittoria, la Viola avrebbe eguagliato il record di vittorie della Primavera Tim Cup che appartiene ancora al Torino (8), ma può comunque vantare una bacheca estremamente arricchita negli ultimi dieci anni.

La Fiorentina, infatti, non ha competitori a livello Primavera nel decennio trascorso. Con quattro Coppe Italia e due Supercoppe, i gigliati hanno ottenuto 6 trofei; dal 2013 ad oggi, si avvicina soltanto l’Inter con 5 successi (tre Scudetti, una Coppa e una Supercoppa). L’unico modo per eguagliare la Viola sarebbe un improbabile successo nerazzurro in campionato: i ragazzi di Chivu sono distanti 7 punti dalla sola zona playoff.