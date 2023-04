Una formazione di Conference League rimonta la capolista della Premier e si allontana dalla zona calda

Una clamorosa rimonta, non tanto per il risultato finale quanto per l’avversario affrontato, ha caratterizzato il pomeriggio di una tra le formazioni rimaste in Conference League. Il West Ham, immerso in acque torbide in Premier League ma ancora in corsa per vincere un trofeo, ha infatti fermato l’Arsenal di Arteta.

Non solo. I Gunners erano passati in vantaggio per 2-0 dopo appena 10 minuti, con le reti di Gabriel Jesus e Odegaard, pensando di aver messo in ghiaccio il risultato. La reazione dei padroni di casa, però, c’è stata, prima con un rigore di Benrahma al 33′ e poi col 2-2 di Bowen. Con questo risultato, il West Ham sale a 4 punti sulla zona salvezza, mentre resta un possibile avversario della Fiorentina in caso di raggiungimento della finalissima di Praga. La strada, per entrambi, è ovviamente ancora lunga, ma gli inglesi oggi si sono certamente tolti una grande soddisfazione.