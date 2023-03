Una grande festa di compleanno per Sofija, ma senza Jovic. Il messaggio del centravanti alla futura moglie

Una grande festa di compleanno alla quale però non ha potuto partecipare il fidanzato (futuro marito) e centravanti della Fiorentina, Luka Jović. E’ quella organizzata e andata in scena ieri sera, dalla modella, Sofija Milosevic, a Belgrado, per festeggiare i suoi 32 anni.

Presenti alla serata tante amiche della Milosevic e celebrità locali, che hanno dato spettacolo fino a tarda notte.

Jovic, come detto, non ha potuto prendere parte alla serata, perché in ritiro con la nazionale serba. Però, oltre ad un regalo fatto alla compagna, aveva già fatto pervenire (via social) un messaggio: “Non pensare di essere speciale oggi perché è il tuo compleanno. Sei speciale ogni giorno. Tanti auguri amore mio”.