Una novità assoluta per Bologna-Fiorentina. Un particolare dell’arbitro che farà piacere ai viola

Designato l’arbitro per la partita che la Fiorentina giocherà in campionato con il Bologna domenica prossima con inizio alle ore 15. Si tratta del signor Federico Dionisi de L’Aquila.

Non ha mai diretto né i viola, né i rossoblu.

Ha arbitrato in assoluto quattro partite in Serie A, una nella stagione 2018/19 e tre quest’anno. Il bilancio totale? Una vittoria per la squadra di casa, zero pareggi e ben tre vittorie esterne. Particolare questo che potrebbe far piacere alla Fiorentina che sarà in trasferta.