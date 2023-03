Una pausa per recuperare diversi big per la Fiorentina: Inzaghi deve rimettere insieme i pezzi di una difesa decimata

Questa volta il countdown è più lungo del solito. Si parte da -12 giorni al ritorno in campo della Fiorentina in campionato, quando il 1° aprile sarà a San Siro per sfidare l’Inter di Simone Inzaghi. Una pausa per le nazionali che fa bene alla squadra nerazzurra, che deve recuperare diverse pedine importanti attualmente infortunate.

In merito si attendono novità su Federico Dimarco, soprattutto dopo le parole di Roberto Mancini che ha detto: “Dimarco ora è a fare gli esami, da capire in che condizione è, altrimenti chiameremo qualcun altro”. C’è poi Milan Skriniar, che ha risposto regolarmente alla convocazione della Slovacchia nonostante l’infortunio. Quindi Alessandro Bastoni e Robin Gosens, a loro volta assenti ieri contro la Juventus. Questi ultimi due non sono andati in nazionale, perciò la speranza nerazzurra è che possano esserci alla ripresa contro i viola. Lo scrive inter-news.it.