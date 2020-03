Una prospettiva che non può che ingolosire Kouame: un bel regalo per Iachini

Coronavirus permettendo, la Serie A potrebbe ripartire intorno al 9 maggio, tra poco meno di due mesi. Il tempo necessario per smaltire (forse) l’emergenza sanitaria ma per permettere anche a tanti calciatori di ottimare il proprio recupero fisico: tra questi c’è Christian Kouame, attaccante che la Fiorentina ha acquistato lo scorso gennaio in ottica della prossima stagione ma che a questo punto potrebbe clamorosamente diventare calciatore utile anche nell’immediato. Il suo infortunio al crociato risale allo scorso novembre e i 6 mesi canonici di assenza, recupero sul campo compreso, scadranno proprio nel mese di maggio. Per Iachini dunque c’è una risorsa molto importante all’orizzonte, da poter sfruttare in un finale di stagione stranissimo, unico nella storia, in cui però la squadra viola avrà una risorsa in più in attacco. O anche due, se consideriamo Ribery che però era ormai ad un passo dal rientro anche col campionato a marzo.