Una rosa troppo folta e un problema non da poco anche durante gli allenamenti: la Fiorentina pensa alla soluzione

Una rosa numericamente eccessiva che crea un problema non da poco anche durante gli allenamenti al Centro Sportivo della Fiorentina. Come spesso accade infatti, agli ordini del tecnico della prima squadra durante le sedute di allenamento della prima squadra si aggregano anche alcuni ragazzi della Primavera viola. Tra questi Dalle Mura, Ponsi, Dutu e Krastev.

Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com però, vista la numerosa presenza durante gli allenamenti, lo staff viola avrebbe deciso di far tornare i ragazzi più giovani ad allenarsi con Alberto Aquilani in Primavera. Un problema che potrebbe ripercuotersi sulla loro crescita, visto che l’allenarsi con i giocatori della Prima Squadra di sicuro li abitua a confrontarsi con chi ha maggiore esperienza e qualità. Non dovrebbe subire questo processo di “involuzione” il giovane attaccante bulgaro classe 2003 Dimo Krastev sul quale la Fiorentina sembra puntare molto.

La positività di alcuni giocatori viola però rimanderebbe questo passaggio, visto che il gruppo squadra si trova attualmente in bolla.