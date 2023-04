Una sola, importante, assenza fra i convocati per la sfida alla Sampdoria. L’elenco completo della Fiorentina per domani

Appuntamento domani pomeriggio alle ore 18 per Fiorentina-Sampdoria, 32° giornata di Serie A. Il tecnico dei padroni di casa, Vincenzo Italiano, ha diramato la lista dei convocati per sfidare i blucerchiati. Tutti recuperati, ad eccezione di Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, ancora assente per un fastidio all’adduttore. Da segnalare anche la presenza del giovane classe 2004 Michael Kayode, aggregato anche stavolta in Prima Squadra dalla Primavera di Alberto Aquilani. Presente anche il terzo portiere (dopo l’infortunio di Sirigu), il classe 2007 Tommaso Vannucchi.

Di seguito l’elenco dei convocati pubblicato dalla Fiorentina: