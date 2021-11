Una speranza puntualmente disattesa

Se da una parte il mercato estivo della Fiorentina non ha completato la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano, dall’altra tanti fattori che, soprattutto in attacco, hanno portato il tecnico viola a scelte quasi obbligate. La speranza dei tifosi viola a inizio stagione era quella di poter contare su tutti gli elementi di un reparto offensivo scarno (considerato lo schema di gioco di Italiano) per il maggior numero di partite in questa prima parte di stagione.

Con la trasferta di Torino contro la Juventus saranno sette le partite consecutive in cui Italiano deve fare a meno almeno di una pedina in attacco. L’unico vero punto di riferimento è e rimane Dusan Vlahovic perno centrale di questa squadra nonostante le voci delle ultime settimane. Dietro (Kokorin) e accanto (i quattro esterni) a lui i cambiamenti sono dettati da una disponibilità in continua evoluzione. Per un ritrovato Saponara c’è un Nico Gonzalez che per vari motivi ha saltato molte gare, per un Sottil che ancora deve trovare la giusta confidenza c’è un Callejon che sembra in fase discendente. Che gennaio arrivi presto, a questo attacco viola serve una ventata d’aria fresca.