Una squadra di Serie C punta due giovani attaccanti della Fiorentina

Secondo quanto riportato da Il Centro, il Pescara avrebbe chiesto alla Fiorentina informazioni su Samuele Spalluto. L’attaccante viola, l’anno scorso in prestito al Gubbio, sarà valutato nel corso del ritiro a Moena ma per lui ci sono da segnalare anche richieste arrivate da club di Serie B, come Ternana e Frosinone.

Ai delfini piace anche Gabriele Gori, giocatore che avevano già seguito la scorsa estate senza successo. Anche l’attaccante 23enne, che ha giocato al Cosenza l’ultima stagione, sarà da valutare nel corso delle prossime settimane, quando ricomincerà la preparazione della Fiorentina.