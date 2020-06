Una squadra inglese per risolvere lo scontro tra Bernardeschi e la Juventus: ma la situazione dell’ex Fiorentina potrebbe non cambiare più di tanto

Bernardeschi e la Juve sono giunti allo scontro. Il giocatore non vuole andarsene, la società se ne vuole liberare. Fortuna di entrambi il fatto, abbastanza inspiegabile viste le prestazione dell’ex Fiorentina, che le pretendenti abbondano. Ultima della lista il Manchester United, che secondo calciomercato.com si è affacciato alla finestra bianconera. Nessuna offerta ufficiale, ma un interessamento concreto dei Red Devils che hanno tutte le intenzioni di avviare la trattativa con la Juventus e con l’entourage del giocatore. Chissà se Bernardeschi sarebbe contento di questa opzione, e soprattutto chissà se per lui le cose in Inghilterra cambierebbero. Di certo c’è solo che dopo l’addio della Fiorentina, la sua carriera non è andata esattamente come sperava.

