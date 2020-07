“Una strana relazione tra la Fiorentina e Ramadani”. I Della Valle volevano scaricare Milenkovic e Vlahovic last minute: il ruolo di Pedro Pereira

“Sicuramente c’è stata una strana relazione tra la Fiorentina e il Ramadani“, ha detto Pippo Russo, un sociologo dell’Università di Firenze che ha scritto libri sul ruolo degli agenti di calcio nel sistema di trasferimento. Per gran parte del decennio – si legge nell’inchiesta del New York Times – prima dell’acquisizione americana della Fiorentina, il rapporto del club con il Ramadani era stretto quanto quello tra una squadra e un singolo agente. Visitatore frequente negli uffici del club, Ramadani, un uomo d’affari macedone noto per il suo accesso ad alcune delle prospettive più brillanti nei Balcani, ha inviato un certo numero di suoi clienti in Fiorentina, compresi alcuni che erano ancora nei libri della squadra quando è stato venduto a Commisso.

Furono quei giocatori – un gruppo che includeva promettenti giovani serbi come il difensore Nikola Milenkovic e l’attaccante Dusan Vlahovic – che gli ex dirigenti della Fiorentina cercavano l’aiuto del Ramadani per scaricare, anche se la squadra era a pochi giorni dalla vendita ai nuovi proprietari. I legami tra il club e Ramadani sono stati così profondi che la persona che ha firmato il cosiddetto accordo privato per conto della sua società, Primus Sports, era Pedro Pereira, un talent-spotter portoghese che una volta ha lavorato come parte della squadra di reclutamento della Fiorentina. Pereira ha rifiutato di commentare il suo ruolo nei contratti, dicendo che erano soggetti a clausole di riservatezza.