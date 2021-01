Un’altra tragedia aerea colpisce il calcio brasiliano: precipita l’aereo del Palmas, sei morti tra cui calciatori e presidente

Un’altra terribile notizia giunge dal Sudamerica, dove poche ore fa, in Brasile è precipitato l’aereo che trasportava il presidente e quattro giocatori del Palmas Futebol Clube, società calcistica militante in quarta divisione. Si stavano recando a Goiana, per la partita in programma contro il Vila Nova Futebol Clube. Morto anche il pilota del veivolo. Tra le note di condoglianze anche quello della Chapecoense, che qualche anno fa perse quasi tutta la rosa in un altro incidente aereo.

