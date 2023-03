Undici più sei: La miniera della Fiorentina si chiama panchina

Undici gol e sei assist. Tante reti (solo il Napoli ha fatto meglio con dodici) ma anche tante giocate determinanti. La Fiorentina e Vincenzo Italiano possono esultare per aver trovato tante risorse in panchina, da giocatori entrati a partita in corso.

Di queste undici reti (un terzo del totale), tre ne ha fatte Jovic, due Cabral e Gonzalez, una a testa Saponara, Biraghi, Mandragora e Ikone. Giocatori entrati al momento giusto e con lo spirito giusto, tanto da farsi trovare pronti a colpire gli avversari.

Una ricchezza dalla quale è giusto ripartire e sulla quale puntare anche per il futuro, visto che gli impegni saranno davvero tanti.