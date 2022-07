Un’intera squadra di esuberi da piazzare

Il Corriere dello Sport-Stadio si concentra sugli esuberi della Fiorentina. Due decine circa di prestiti alzano a quasi cinquanta i componenti attuali del gruppo di Italiano, ma ovviamente non sono cinquanta i calciatori che andranno a Moena. Quasi sicuramente non ci andrà proprio Dragowski, ufficialmente “out” con l’arrivo di Gollini in un anticipo che ha invertito le priorità e forse complicato il percorso che conduce il portiere all’Espanyol: la Fiorentina chiede sette milioni, gli spagnoli non riescono (non vogliono) salire oltre quattro.

Pulgar e Benassi, Kouame e Ranieri: sono i “ritorni” più significativi, però non avranno spazio nella Fiorentina 2022-23 e presto si intensificheranno le trattative che li riguardano. Il cileno, autore di una seconda parte di stagione al Galatasaray con poche luci e molte ombre, ha avuto un contatto col Corinthians, ma nulla di più al momento, mentre Kouame in origine era stato associato a Gollini per un possibile scambio con l’Atalanta, poi l’estremo difensore è arrivato a Firenze per altre vie e adesso serve una soluzione diversa. L’attaccante ivoriano all’Anderlecht ha fatto bene e la Fiorentina di sicuro non ha alcuna intenzione di svenderlo: piace al Bologna, che intanto ha chiesto informazioni anche su Ranieri.