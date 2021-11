Un’ipotesi molto di parte: “Dipendesse da Vlahovic andrebbe alla Juventus”. La Fiorentina è di un altro parere

“Dipendesse da Vlahovic, lui sceglierebbe la Juventus“. Questo è quello che scrive stamani il quotidiano Tuttosport, un’ipotesi certamente di parte, perché il giornale torinese tira la volata al club bianconero.

Ma la Fiorentina cosa pensa? La società viola non sembra decisa a prestare ascolto alle sirene juventine, sarebbe disposta ad aprire un’asta. La valutazione del cartellino del serbo da parte dei gigliati non sembra scendere da quota 60-70 milioni.

Quali società potrebbero esserci per la corsa al serbo? Dall’Atletico Madrid al Tottenham e al Manchester City, passando per un sondaggio condotto tempo fa dal Milan, oltre alla stessa Juve, non manca la concorrenza.