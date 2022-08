Uno dei più bersagliati ma anche uno dei più brillanti: Sottil prova a spalancare l’alettone per il sorpasso

Usando un gergo automobilistico, il precampionato di Riccardo Sottil sembra indirizzato ad un tentativo di sorpasso, con alettone spalancato appunto, nei confronti dei compagni di reparto. Nei test disputati finora il classe ’99 è sembrato uno dei più brillanti dal punto di vista atletico e tra i più pronti ad approcciare la nuova stagione. In gol sia contro il Trento che con il Galatasaray mentre contro il Qatar in un quarto d’ora ha dato una vitalità che fin lì si era vista poco e nulla. Le sue difficoltà notoriamente sono quelle della scelta tecnica nei pressi dell’area di rigore, non una cosa da poco ma con un impatto maggiore e più concreto rispetto ad esempio a Ikoné. Aveva detto a Moena di voler ammutolire le critiche ma ovviamente la brillantezza atletica va poi tramutata in giocate e vedremo se nell’undici del ‘Villamarin’ di stasera sarà proprio lui ad accompagnare Gonzalez sulle ali.