Uno in Francia e l’altro in America: arrivano le firme per i nuovi club da parte di due ex obiettivi della Fiorentina

Florenzi al PSG e Higuain al Miami. Si concludono così due telenovele alle quali aveva preso parte anche la Fiorentina. I giocatori sono arrivati nelle rispettive città e nei prossimi minuti sono attese le firme per i nuovi club. Se per Florenzi si può parlare di un vero e proprio ex obiettivo, dell’ex attaccante bianconero si era parlato con insistenza di un possibile approdo in viola dopo il suo certo addio alla Juventus. Una vera e propria trattativa però, sembra non esserci mai stata.

1 2 votes Article Rating