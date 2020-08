Un’occasione con vista sul futuro per Sottil: l’esterno viola si mette in mostra per Iachini e gli altri

Dove giocherà Riccardo Sottil nella prossima stagione? Il suo processo di crescita è rimasto un po’ a metà, dopo l’avvio da titolare con Montella e l’abbandono del 4-3-3 trovargli una collocazione è stato sempre molto difficile. Aggiungiamoci qualche malumore, come quello di Coppa Italia per una sostituzione arrivata troppo presto, dato che la Fiorentina era rimasta in 10, e poi l’arrivo di Iachini che l’ha visto in campo solo in alcuni spezzoni (e da titolare con il Verona). Stasera invece un’occasione da titolare in un ambiente con molte meno tensioni, per mettersi in mostra non solo agli occhi di Iachini ma anche a quelli di altri tecnici potenzialmente interessati. Dopodiché sarà il momento delle valutazioni, se lasciarlo partire in prestito o meno.

