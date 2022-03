Utkin: “Giocatori russi messi al bando, c’è una conseguenza ironica…la Fiorentina non si sbarazzerà mai di Kokorin”

Il noto giornalista sportivo in Russia, presentatore televisivo e radiofonico, Vasily Utkin, ha sottolineato un aspetto che inciderà sulla Fiorentina del futuro.

“E’ impossibile immaginare il trasferimento di un giocatore russo in giro per l’Europa in questo periodo – ha detto Utkin – Diverse trattative sembravano già ben avviate e sono saltate all’ultimo momento. Ovviamente non c’è un divieto esplicito o una messa al bando ufficiale”.

E poi ha aggiunto: “Probabilmente, prima o poi, si supererà questa situazione. Ma nella prossima finestra di mercato sarà impossibile. C’è una curiosa ed ironica conseguenza di questo fatto…la Fiorentina non si sbarazzerà mai di Kokorin“.