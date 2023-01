Va forte il mercoledì di campionato: stadi pieni al rientro dalla sosta. Anche Fiorentina-Monza non è stata da meno

Archiviata la sosta Mondiale, la Serie A è tornata in campo per la gioia di tanti tifosi che hanno riempito di nuovo gli stadi. In un giorno feriale, in mezzo alla settimana come mercoledì, con ben 4 fasce orarie diverse, sono stati ben 293.641 i presenti.

Numeri in linea con la stagione, con una media di 29.364 spettatori a partita nella prima giornata del 2023 ma con una grande percentuale: l’84 % di riempimento degli impianti. Sold-out le gare che hanno aperto e chiuso il turno: Salernitana-Milan e Inter-Napoli. Alla prima hanno assistito quasi 30 mila spettatori, alla seconda oltre 75 mila. Al Franchi, invece, per Fiorentina-Monza, erano presenti circa 27 mila persone, tra cui ben 700 tifosi del Monza che hanno quasi riempito uno dei due settori del “formaggino”.