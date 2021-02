Valcareggi: “Il mercato invernale della Fiorentina è da 9,5! I dirigenti viola hanno preso i migliori giocatori che c’erano in circolazione in questo momento”

Un giudizio molto positivo. E’ quello che il procuratore e tifoso della Fiorentina, Furio Valcareggi, dà sul mercato invernale condotto dal club viola.

“Questo è un mercato che conosco bene e in vendita c’è solo quello che non serve, vai a comprare roba che tutti vogliono eliminare”. Questa la premessa fatta da Valcareggi nel corso di CasaViola trasmissione andata in onda ieri su Toscana TV e Fiorentinanews.com.

Poi ha aggiunto: “La Fiorentina ha fatto una scommessa con il mondo prendendo questo russo (Kokorin ndr). Questo se è come deve essere, è fortissimo. Malcuit ha gamba e i palloni dentro li mette. I dirigenti viola hanno preso grandi calciatori, hanno preso i migliori che c’erano in giro in questo momento, e poi sulle vendite è stato accontentato Prandelli. Per questo do 9,5 come voto al mercato della Fiorentina“.