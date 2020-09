Valcareggi: “Vlahovic deve rimanere e farsi le ossa a Firenze. Cutrone? Può andare in doppia cifra, magari se gioca più di cinque minuti a partita”

Il procuratore Furio Valcareggi ha parlato a Lady Radio dell’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic: “Fosse per me con la Sampdoria Vlahovic partirebbe titolare. Le ossa se le deve fare a Firenze. E’ un caso diverso rispetto a Sottil, che le occasioni le ha avute e non le ha sfruttate. Ha sbagliato un gol a San Siro? Certo, ma l’ha sbagliato col piede non suo… In Serie A è pieno di giocatori che sanno usare solo un piede, se gli fosse capitata sul mancino avrebbe sfondato la porta. E poi Lukaku ne ha sbagliati tre di gol… Inoltre Vlahovic lo vogliono tutti, ci sarà un motivo. Piatek? Buon giocatore, ma non mi svenerei. I centravanti prendibili ad oggi sono peggio dei nostri. Cercare di dare Vlahovic in prestito è follia. Cutrone? Lo ritengo pari all’attuale Piatek, può andare tranquillamente in doppia cifra… sempre che riesca a giocare più di cinque minuti a partita”.

