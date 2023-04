Valeri: “Dopo aver eliminato Napoli e Roma, adesso vogliamo onorare l’impegno contro la Fiorentina. Veniamo da una delle gare più belle della stagione, ma…”

In vista del doppio impegno in Coppa Italia contro la Fiorentina, il calciatore della Cremonese Emanuele Valeri ha parlato dopo la sconfitta di ieri contro l’Atalanta, con un occhio di riguardo alla Viola. Ecco le sue parole, riportate da Cuoregrigiorosso.com: “Adesso ci aspetta una gara super importante. Abbiamo eliminato Napoli e Roma e adesso vogliamo onorare l’impegno in Coppa Italia contro la Fiorentina“.

E aggiunge: “Dobbiamo continuare a lottare, per la maglia che indossiamo e per i tifosi che ci sostengono sempre. Sconfitta contro l’Atalanta? C’è tanto rammarico, peccato perché abbiamo disputato una delle migliori partite dall’inizio della stagione. Non siamo mai usciti del tutto dal match”.